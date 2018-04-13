Размещение Россией ракетных комплексов "Ескандер" близко украинской границы является нарушением Соглашения "О запрете ракет средней и малой дальности". Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет РБК-Украина .

"Хочу обратить внимание на ракетные войска Российской Федерации, которые расположены непосредственно близко к границе Украины. Это четыре ракетные бригады, вооруженные современными ракетными системами "Ескандер"... Сегодня есть две модификации "Ескандер", которые оснащены крылатыми ракетами. Эти ракеты могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тыс. километров. Это демонстративный выход Российской Федерации из Соглашения "О запрете ракет средней и малой дальности", - заявил Турчинов.

При этом он подчеркнул, что ракетные войска России являются угрозой для всех стран Европы.

"Обращаю на это внимание не только в том, что они стоят в непосредственной близости от нашей границы, а потому, что это угрожает не только Украине. Выход Российской Федерации из настоящего соглашения это действительно угроза всем европейским странам. Ведь время ракетной атаки уменьшилось уже до минут", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой .

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