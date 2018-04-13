Ситуация на Донбассе может обостриться, если в «ДНР» вернется прежний атаман боевиков Игорь Гиркин (Стрелков), пишет со ссылкой на .

На днях стало известно, что прежний атаман так называемой «ДНР» намерен вернуться на оккупированную территорию Украины. И хотя Гиркин относится к критикам российской власти, ничего хорошего его возвращение не сулит.

«О персоне Гиркина, то все не так однозначно, хотя он себя позиционирует как представитель определенного оппозиционного движения, серьезно критикуя современную российскую власть, но мы должны помнить, что Гиркин прежний работник , а как известно, бывших не бывает», – рассказал военный знаток Владислав Селезнев.

Отмечается, что прежний руководитель боевиков умеет нагнетать протестные настроения и побуждать общество на усиление агрессивной политики .

«Поэтому, если Гиркин возвращается на территорию временно оккупированного Донбасса, это может привести к определенной эскалации ситуации. Ведь опыта в действиях направленных на раскачку ситуации, на обострение ситуации, у Гиркина есть достаточно», – считает знаток.

Также, по мнению эксперта, Гиркин остается инструментом действий специальных подразделений .

«И конечно все эти действия работают на обострение ситуации в нашем регионе для получения определенных преимуществ для РФ», — говорит от.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира