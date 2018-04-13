В Киеве орудуют опытные гастролеры, которые крадут барсетки из автомобилей.

О новых схемах таких краж предупредил известный адвокат Игорь Черезов на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Ждут под отделениями банков. Когда человек заходит в банк режут переднее левое колесо. Водитель, вернувшись из банка, открывает автомобиль. В этот момент злоумышленники грабером считывают код. Далее, водитель оставляет сумку в машине, закрывает ее, меняет колесо. В этот момент машину вскрывают и похищают сумку», — написал он.

По его данным, из барсетки забирают деньги, а саму сумку выбрасывают.

Передвигаются барсеточники на автомобиле светло-бежевого цвета. Марку точно не знаю, эту информацию предоставили в полиции», — пишет адвокат.

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