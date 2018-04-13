Предположение, что если столичными теплосетями управлял ДТЭК, то это приносит большие доходы и сразу выстроится очередь инвесторов, оказалось ложным, заявил вице-президент Международной ассоциации термоэнергетических компаний, заместитель председателя Государственного координационного совета по поддержанию и развитию промышленной и муниципальной энергетики Александр Сигал. Александр Сигал: Грубо говоря, инвестору нужно честно сказать, что инвестированный им доллар, фунт или евро не вернется никогда Фото: engecology.com "Это может лишь сделать развод цивилизованным. Конечно, вопрос мог бы быть так решен, и это позволило бы избежать длительных судебных разбирательств. Но город забывает о том, что его главная задача другая – это надежное и бесперебойное теплоснабжение населения. Так вот, чтобы решить эту задачу, нужно реально инвестировать в технику, то есть модернизировать котлы, модернизировать сети. То есть, делать что-то в металле, а не только в акциях и договоренностях", – сказал знаток.Чиновники не готовы брать на себя ответственность, выкупать акции компании и таким образом компенсировать инвестиции, вложенные ДТЭК в тепловые сети, отметил он."Но городская власть в лице депутатов считает, что развод должен идти через цепь судов. Ни депутаты, ни КГГА не готовы платить эти деньги без решения суда. Если бы заходил вместо одного инвестора другой, то, наверное, они бы могли между собой разговаривать. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что передача активов идет в коммунальную собственность, а в рамках этого ни один из чиновников не готов взять ответственность на себя и подписать без решения суда", – объяснил Сигал.Сейчас нет реальных инвесторов, готовых вкладывать средства в тепловые сети города, напомнил он."Генеральная идея, которая основывалась на предположении, что если теплосетями управлял ДТЭК, то, видимо, это приносит большие доходы, и сразу выстроится очередь инвесторов, которые будут бороться за то, чтобы в наши системы теплоснабжения, – к сожалению, эта идея оказалась ложной. Грубо говоря, инвестору нужно честно сказать, что инвестированный им доллар, фунт или евро не вернется никогда. Не говоря уже о прибыли. Как вы понимаете, найти инвестора, готового просто ежегодно из своего кармана дотировать нашу систему отопления, принципиально невозможно", – подчеркнул спикер.Тем не менее, привлечь иностранную управляющую компанию реально, считает он."Одно дело – инвестор, который взял это в аренду, в концессию, сам инвестирует и сам этим управляет. Есть другая концепция – это когда они хотят, чтобы все осталось в муниципальной собственности, муниципалитет ежегодно давал деньги и инвестировал в эту свою собственность, а иностранная компания заходит как управляющая компания. Есть французские, финские и другие компании, которые готовы зайти и управлять нашими муниципальными деньгами. То есть, когда муниципалитет за счет наших с вами налогов или повышения наших тарифов эти деньги будет давать управляющей компании, а та в свою очередь будет принимать решения: что покупать, какое оборудование менять и сколько за него платить. То есть, одно дело инвестировать свои, другое дело – управлять чужими. Желающих управлять чужими очень много", – заявил Александр Сигал."Киевэнерго" обеспечивает Киев тепловой и электрической энергией, для этого компания арендует у столицы тепловые сети. Этот договор аренды завершается 26 апреля. 18 августа 2017 года Фонд государственного имущества Украины сообщил, что реализовал на аукционе блокирующий пакет акций "Киевэнерго". В группе СКМ бизнесмена Рината Ахметова заявили, что акции купила входящая в группу компания Ornex. За 25% акций ПАО "Киевэнерго" было уплачено 759,633 млн грн. По информации издания "Дело", после этой покупки доля Ахметова в компании достигла 97%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что это есть компания сигал Теги: киев