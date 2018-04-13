По словам Авакова, атаки через социальные сети со стороны РФ на Украину стали частью гибридной войны.

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков сообщил, что в ближайшее время обществу будет показана сеть международного негативного влияния, которое оказывает Россия на информационное поле Украины.

Об этом он заявил сегодня, 13 апреля 2018 года, в ходе выступления на форуме по безопасности в Киеве.

"Совсем недавно была создана рабочая группа в Министерстве внутренних дел и было возбуждено соответствующее уголовное дело, я думаю, что в ближайшее время мы покажем обществу, сотрудничая с киберполициями наших партнеров, ту сеть международного негативного влияния агрессора, которое он оказывает на наше информационное поле и мы должны сделать выводы. Мы должны сделать все, чтобы агрессивные средства нападения на Украину, в том числе через средства медиакоммуникаций, были пресечены", - заявил Аваков.

По словам главы МВД, фейковая информация и целенаправленные атаки через социальные сети со стороны РФ на Украину стали частью гибридной войны.

"Мы должны говорить о нашей безопасности с точки зрения внутреннего положения в стране.

Вы все видите и следите за конфликтами, которые происходят в Европе, США, и действиями фейковой информации…Манипуляции через соцсети.

Наши западные коллеги жалуются на десятки тысяч фейковых сайтов, которые распространяют фейковую информацию.

Но мы то это представляем.

Знаем, о чем идет речь - о фейковых информационных и целенаправленных атаках, в том числе, через соцсети, со стороны РФ на Украину…

Эти фейки стали мэмами, атаки стали частью гибридной войны.

Настал момент осознать это не только нам, но и всему миру, настал момент положить этому конец", - заявил Аваков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира