|Сбитая прокурором НАБУ студентка скончалась
|13.04.2018 11:25
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Потерпевшая все время пребывала в тяжелом состоянии, но организм девушки не смог справиться с травмами.
В результате полученных травм погибла 23-летняя Мария Арустамова, которую в Киеве сбил автомобиль сотрудника Национального антикоррупционного бюро, информирует svodka.net.
После поступления Марии в реанимацию Киевской городской клинической больницы №17 врачи на протяжении 10 дней боролись за ее жизнь.
Потерпевшая все время пребывала в тяжелом состоянии, но организм девушки не смог справиться с травмами.
Эта информация появилась на Facebook-странице института, где училась потерпевшая.
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