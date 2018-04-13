Генпрокуратура начала подготовку документов для экстрадиции Армена Саркисяна, задержанного накануне во Франции.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в эфире .

«Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит документы для экстрадиции Саркисяна в Украину. После их получения Франция должна провести экстрадиционную проверку — это обязательная процедура. Я так понимаю, наши французские коллеги также не будут с этим медлить, и этот человек очень быстро попадет в Украину», — заявил Лысенко.

Французские правоохранители в соответствии с законодательством имеют право содержать Саркисяна под стражей до 19 мая, однако ГПУ не намерена ожидать так долго — все необходимые документы будут готовы и доставлены во Франции уже на будущей неделе, подчеркнул спикер.

Саркисян был задержан во Франции 12 апреля. Сообщается, что во время прохождения им проверки документов сработала система поиска Интерпола.

Саркисян подозревается в организации групп людей в спортивной форме, осуществлявших нападения на участников Революции Достоинства. Также ему приписывают несколько эпизодов организации взрывов и других противоправных действий, представлявших опасность для граждан.

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