В Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России, сообщает Медуза .

Согласно постановлению суда, блокировку необходимо начать немедленно - до вступления решения по иску в законную силу.

Стоит отметить, что представителей Telegram на заседании суда не было, поскольку ранее создатель мессенджера Павел Дуров отказался участвовать в судебном процессе и назвал его "откровенным фарсом". Однако его адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, но оно было отклонено.

По полученным данным, рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, после чего судья в течение 40 минут готовила решение в совещательной комнате.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 29 марта, около 11:00 в работе Telegram произошел масштабный сбой по всему миру . С трудностями со входом и отправлениями сообщений в Telegram столкнулись пользователи в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане. Также была нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира