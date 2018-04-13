В украинской тюрьме, где либо ешь, либо голодай, но имитировать тебе никто не даст, Надежда Савченко немножко поголодала и уже похудела, голова у нее кружится, здоровья ухудшилось, в больницу просится.

Это, по крайней мере, по словам ее сестры Веры. А в России после гораздо более длительных «голодовок», даже «сухих», она почему-то не сбросила ни одного килограмма, выглядела переполненной здоровьем, вплоть до неприличия энергичной и эмоциональной.

Как передает , об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил, передает .

По его словам, даже абсолютно случайный зритель поймет, что уже после 2-3 дней реального голодания, даже простого, не сухого, ты так выглядеть не будешь. А после месяца, то и подавно останется лишь тень от человека. Теперь возникает главный вопрос: могла ли Надя месяцами водить за нос российских тюремщиков? Объявить голодовку, пока ходят следователи и надзиратели, а когда никого нет, втихаря объедаться, чтобы никто этого не заметил. Разумеется, это по определению невозможно даже на зоне, а тем более в камере СИЗО. Это и дураку понятно.

Черновил пишет, если Савченко по всем признакам не голодала, но об этом заявляла, а потом эти заявления тиражировались на весь мир с призывами: «Не дайте умереть Надежде! Путин отпусти Савченко!», то для кого была придумана эта постановка? Официальные власти в Москве терпеливо терпели обвинения мировых лидеров, что они, вроде бы, подталкивают «героиню-летчицу» к голодной смерти. Политолог подчеркивает, ничего другого, кроме как шикарная постановка, в первую очередь для украинцев, в которую почти все поверили, в голову не приходит.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира