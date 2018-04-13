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Турчинов заявил, что против Украины сегодня могут быть задействованы 260 тысяч российских военнослужащих
13.04.2018 11:33

Россия готова применить против Украины 260 тыс. военных и 3,5 тыс. танков. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на ХІ форуме по безопасности, который транслировал "112 Украина".

Турчинов заявил, что против Украины сегодня могут быть задействованы 260 тысяч российских военнослужащих

"На севере над нами нависает 20-я армия Западного военного округа РФ, в резерве у них находится первая танковая армия. Я недаром называю армия - это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны.

И вместе против нашего государства могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысяч танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, свыше тысячи реактивных систем залпового огня", - отметил он.

По его данным, в случае полномасштабной войны все эти войска будут поддерживать 4-я и 6-я армии военно-воздушных сил РФ.

Напомним, Турчинов заявил, что Россия стягивает военную технику к Крыму, пытаясь сделать из полуострова военную базу.

Как заявлял президент Петр Порошенко, украинской армии противостоит почти 700 танков, более тысячи БМП, артиллерийских систем и 200 РСЗО из РФ.

20 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что на оккупированной территории Донецкой области находится более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 130 реактивных систем залпового огня. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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