Россия готова применить против Украины 260 тыс. военных и 3,5 тыс. танков. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на ХІ форуме по безопасности, который транслировал "112 Украина".

"На севере над нами нависает 20-я армия Западного военного округа РФ, в резерве у них находится первая танковая армия. Я недаром называю армия - это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны.

И вместе против нашего государства могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысяч танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, свыше тысячи реактивных систем залпового огня", - отметил он.

По его данным, в случае полномасштабной войны все эти войска будут поддерживать 4-я и 6-я армии военно-воздушных сил РФ.

Напомним, Турчинов заявил, что Россия стягивает военную технику к Крыму, пытаясь сделать из полуострова военную базу.

Как заявлял президент Петр Порошенко, украинской армии противостоит почти 700 танков, более тысячи БМП, артиллерийских систем и 200 РСЗО из РФ.

20 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что на оккупированной территории Донецкой области находится более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 130 реактивных систем залпового огня.

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