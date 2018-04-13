Мы же в Украине тоже боимся войны, но все меньше, потому как она у нас идет уже четыре года и у нас каждый день — это сводки. Погиб — не погиб.

Он испугал мировое общество реальностью Третьей Мировой Войны, информирует svodka.net.

Внес раскол между представителей Североатлантического Альянса.

Однозначно, сейчас идут переговоры на высших уровнях про решение.

НАТО — это военный блок, но он имеет сложную политическую и бюрократическую систему.

Читайте: «Плюшевая дипломатия» с Лубянушкой-дурачком закончилась, - Саша Сотник

Да, есть устав НАТО, в котором прописана 5 статья:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное набег на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как набег на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное набег будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.»

Но в силу изменения характера войны, ее гибридности, преобладания невоенных методов, когда Генеральный Штаб РФ, еще в 13-м году, презентует так называемую «Доктрину Герасимова» или «Теорию Управляемого Хаоса», апологетом которой является Начальник ГШ РФ, странам НАТО становится очень сложно реагировать на угрозы, в силу трудностей их идентификации.

Читайте: Путинский «военторг» доставил боевикам крупную партию ГСМ, - "Информационное сопротивление"

В США, до сих пор, спорят, можно ли кибер атаки на энергосистемы Америки идентифицировать, как военную угрозу?

Есть ли вмешательство в выборы США, Брексит, Референдум Каталонии, Попытка переворота в Черногории — военным вмешательством?

Там такие же тупые вояки, как и у нас: все, что не танк — не эффективно, думали раньше они.

Как ответил, один наш заслуженный Полковник, офицеру информационных операций, — А ты из танка стрелять умеешь?

Реально, так и сказал.

Но сейчас, слава Богу, тесный круг специалистов начал расширяться.

И понятие информационные, гибридные и другие методы ведения войны перестали быть мифологией, а стали реальностью, которую очень хорошо на себе испытала Украина, и которая получила опыт их воздействия и противодействия.

Сейчас даже самый тупой лейтенант некоторых подразделений в Украине, может ответить на такие вопросы, на которые ответит лишь умный полковник в НАТО. И не потому, что мы такие крутые. Опыт и шишки, а также ежедневные требования начальства — делай хотя что-нибудь.

Мы действительно передовая, во многих смыслах.

И вот, на вопросах, в которых у нас разбирается даже ученик, застрял весь Североатлантический альянс.

Все боятся войны. Поэтому даже Великобритания, требует дополнительных доказательств химической атаки в Сирии, хотя сама недавно пережила такую атаку.

Война — это очень страшная штука, особенно, когда ее нет.

Мы же в Украине тоже боимся войны, но все меньше, потому как она у нас идет уже четыре года и у нас каждый день — это сводки. Погиб — не погиб.

Страны НАТО требуют еще доказательств. И тут я могу их понять.

Просто вдумайтесь. Третья Мировая Война.

И Путин ловко играет на этом всем.

Он хотел разменять Сирию на Украину, он будет пытаться сделать это и дальше.

Ведь в отличии от устаревшей 5 статьи НАТО, где нет еще определения, что такое угроза, что такое новая война, когда работают через Спецназ, НГО или ЧВК — у РФ есть все нужные нормативные документы, где четко расписаны цели и задачи.

Путин их не раз называл — восстановление РФ, как правопреемницы, границ СССР.

И он все точно сформулировал, когда показывал свои шизофренические мультики с ракетным ударом по США — Вы нас не слышите.

А он ведь реально все говорит, все прописывает в документах. У них там в РФ по документам идет сейчас подготовительный период к Континентальной войне. И не важно будет она или нет.

Подготовка идет. Гибридная война тоже идет. Великие державы спорят друг с другом, в страхе перед Третьей Мировой.

Параноидальный маньяк из Гэбни продолжает проходить медицинскую терапию продления жизни.

Он спокоен, полет нормален. Ему — чем хуже, тем лучше.

Лишь бы не было войны, настоящей, на его территории.

И для людей знающих о войне по фильмах и исторической литературе.

Новые методы войны не предполагают широкой коалиции.

Война, где преобладают невоенными методы, не требует поддержки других государств.

Теракты, социально-политическая дестабилизация, экономический шантаж, подкуп, НГО, кибер-атаки, спецназ и ограниченные военные операции организованные на подготовленной социальную ситуации — вот одни из методов войны, которые доминируют сегодня. И новшество тут в том, что эти старые методы превратились из дополнительных в основные в силу увеличения разнообразия средств. Но, это отдельный длинный разговор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира