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СНБО рассмотрит санкции против РФ на следующей неделе - Турчинов
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13.04.2018 11:36
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Украина намерена продлить уже действующие санкции против России и
ввести новые, заявил секретарь Совета национальной безопасности
Украины Александр Турчинов. Турчинов заявил, что СНБО рассмотрит
новые санкции против РФ Фото: Open Ukeaine / Twitter "По поручению
президента на следующей неделе состоится Совет национальной
безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые
существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы
санкции, принятые Соединенными Штатами и европейскими странами",
– заявил Турчинов.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных
чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство
финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение
закона "О противодействии противникам Америки через
санкций" (CAATSA), который в августе 2017
года одобрил президент Дональд Трамп.Президент Украины Петр
Порошенко 10 апреля заявил, что Киев введет санкции против
российских олигархов, и они будут гармонизированы с американскими.
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