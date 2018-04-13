Украина намерена продлить уже действующие санкции против России и ввести новые, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. Турчинов заявил, что СНБО рассмотрит новые санкции против РФ Фото: Open Ukeaine / Twitter "По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, принятые Соединенными Штатами и европейскими странами", – заявил Турчинов.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний.Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля заявил, что Киев введет санкции против российских олигархов, и они будут гармонизированы с американскими. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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