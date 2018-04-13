Відома українська співачка Марія Яремчук днями здивувала шанувальників нестандартним та стильним вбранням: зірка опублікувала фото, на якому позує у червоному шкіряному жакеті та штанах з високою талією, а образ зірки доповнила блуза-топ насиченого зеленого кольору.



"Один буддистський монах сказав мені: «Будь м‘якою- м‘яке прогинається там, де легко зламати тверде». Правда в тому, що соціум, сцена потребують особистостей. Для творення нового. Тоді треба тренувати міць, тоді треба стверджуватися за рахунок своїх же страхів і вагань. І вже ставши справжньою твердинею - ти можеш дати навколишньому світу опору в своєму лиці. А вік... один мій друг сказав «Никогда не обижай того, кто младше тебя(или слабее-пока), ибо не понятно - кем он станет завтра и кто кому будет нужнее». Шануймося", - написала зірка.





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