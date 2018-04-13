Медицинская реформа не отменяет вызов врачей на дом, наоборот теперь пациент напрямую с врачом будет решать необходимость такого выезда. Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает

"Пациент звонит в амбулаторию, или к совоему врачу и вместе с врачом решает, едет к нему врач, или он едет к врачу. Это ложь, что мы отменяем вызов врача, просто теперь это будет решаться напрямую между врачом и пациентом, а не как раньше - пациент звонит в администрацию и правитель решает, врач должен выезжать или нет. Это не медицинское лицо, власть не должна принимать такие решения ", - сообщила Супрун.

Как сообщал вице-премьер-министр Павел Розенко посоветовал руководству Министерства здравоохранения проехаться регионами для разъяснения внедрения медицинской реформы.

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