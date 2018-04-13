Япония — удивительная страна, где сельское хозяйство в городе приобретает поразительные формы. Токио — один из самых густонаселенных городов в мире, где проживает почти 40 млн человек и активно развивается сити-фермерство.

Это здание офиса компании PASONA GROUP. В фойе растет рисовое поле, а в конференц-зале с потолка свисают помидоры в горшках. В комнатах отдыха предлагается почитать брошюры о выращивании различных культур.

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В целом, здание имеет более 4000 квадратных метров обрабатываемой площади. В дополнение к вертикальному саду, сотрудники компании выращивают более 280 видов овощей, фруктов, ароматических трав и цветов.

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Комнаты для выращивания культур оснащены самыми передовыми технологиями с целью максимально экономного использования электроэнергии и воды. Офисные сотрудники рады, что пища, которую они покупают в столовой, растет сразу в офисе. Работая в рисовом поле, они прекрасно и с пользой проводят часы отдыха. Более 80% сотрудников считают — такое сити-фермерство мотивирует быстрее прийти на работу, информирует svodka.net.

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