Сити-фермерство: в Японии создали офис с рисовым полем и плантациями овощей (ФОТО)
13.04.2018 11:42
Сити-фермерство: в Японии создали офис с рисовым полем и
плантациями овощей (ФОТО)
Япония — удивительная страна, где сельское хозяйство в городе
приобретает поразительные формы. Токио — один из самых
густонаселенных городов в мире, где проживает почти 40 млн человек
и активно развивается сити-фермерство.
Это здание офиса компании PASONA GROUP. В фойе растет рисовое
поле, а в конференц-зале с потолка свисают помидоры в горшках. В
комнатах отдыха предлагается почитать брошюры о выращивании
различных культур.
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В целом, здание имеет более 4000 квадратных метров обрабатываемой
площади. В дополнение к вертикальному саду, сотрудники компании
выращивают более 280 видов овощей, фруктов, ароматических трав и
цветов.
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Комнаты для выращивания культур оснащены самыми передовыми
технологиями с целью максимально экономного использования
электроэнергии и воды. Офисные сотрудники рады, что пища, которую
они покупают в столовой, растет сразу в офисе. Работая в рисовом
поле, они прекрасно и с пользой проводят часы отдыха. Более 80%
сотрудников считают — такое сити-фермерство мотивирует быстрее
прийти на работу, информирует svodka.net.