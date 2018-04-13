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В Минкульте Украины сообщили, что ЮНЕСКО будет мониторить ситуацию с памятниками культуры в оккупированном Крыму
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13.04.2018 11:44
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Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что исполнительный
совет ЮНЕСКО обратил внимание на ситуацию с уничтожением
российскими оккупантами исторического наследия в Крыму. ЮНЕСКО
обратит внимание на памятники культуры, которые оккупанты разрушают
под предлогом реставрации Фото: Elmaz Qırımlı / Facebook "Это
действительно беспрецедентный случай. Как вы понимаете, у нас туда
доступа нет, следовательно мы очень рады, что после большой работы,
проведенной Министерством культуры, моих личных недавних встреч в
Давосе в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также выступлений моих
заместителей... на международных форумах исполнительный совет
ЮНЕСКО обратил внимание на эту проблему и принял решение о введении
новых систем мониторинга, которых не существовало до этого", –
отметил он.По словам Нищука, в первую очередь ЮНЕСКО обратит
внимание на памятники культуры, которые оккупанты разрушают под
предлогом "реставрационных" работ или археологических исследований.
К ним относятся Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в
Судаке, обсерватория Эски-Кермен и другие.Министр отметил, что его
ведомство с 2014 года проводит активный мониторинг в заповеднике
"Херсонес Таврический", Ханской мечети и других.В ближайшее время
МИД Украины создаст контактную группу для окончательного
согласования механизмов прямого мониторинга, чтобы получать
информацию о состоянии культурного наследия в Крыму из
первоисточников, а не из открытых источников, как это происходит
сейчас.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.В ноябре 2017
года Министерство культуры Украины высказало возмущение
масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в
Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и
Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления
культурных ценностей.Активист, экс-глава комитета Автономной
Республики Крым по делам межнациональных отношений и
депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во
время реставрации российская компания уничтожила балки
Ханского дворца. Бывший глава комитета АР Крым по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков
заявил, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в
Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его
из проекта ЮНЕСКО.
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