Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что исполнительный совет ЮНЕСКО обратил внимание на ситуацию с уничтожением российскими оккупантами исторического наследия в Крыму. ЮНЕСКО обратит внимание на памятники культуры, которые оккупанты разрушают под предлогом реставрации Фото: Elmaz Qırımlı / Facebook "Это действительно беспрецедентный случай. Как вы понимаете, у нас туда доступа нет, следовательно мы очень рады, что после большой работы, проведенной Министерством культуры, моих личных недавних встреч в Давосе в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также выступлений моих заместителей... на международных форумах исполнительный совет ЮНЕСКО обратил внимание на эту проблему и принял решение о введении новых систем мониторинга, которых не существовало до этого", – отметил он.По словам Нищука, в первую очередь ЮНЕСКО обратит внимание на памятники культуры, которые оккупанты разрушают под предлогом "реставрационных" работ или археологических исследований. К ним относятся Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, обсерватория Эски-Кермен и другие.Министр отметил, что его ведомство с 2014 года проводит активный мониторинг в заповеднике "Херсонес Таврический", Ханской мечети и других.В ближайшее время МИД Украины создаст контактную группу для окончательного согласования механизмов прямого мониторинга, чтобы получать информацию о состоянии культурного наследия в Крыму из первоисточников, а не из открытых источников, как это происходит сейчас.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года.В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил в декабре, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Бывший глава комитета АР Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков заявил, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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