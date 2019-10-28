Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что никак не влиял на решение своего сына Хантера брать деньги из рук бывшего министра экологии Николая Злочевского за работу в составе совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

Байден подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.

Журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент из уголовного производства №12913220540000400, в ходе расследования которого ГПУ изучала выходки Хантера Байдена и его отца.

"The New York Times сообщает, что прежний вице-президент США Джо Байден заявил, что никак не влиял на решение своего сына Хантера брать деньги из рук экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского за работу в составе совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma. По словам Байдена-старшего, Хантер - «взрослый человек, который не сделал ни одной неправильного действия, в чем каждый может убедиться из материалов расследования».

С тем, чтобы помочь каждому убедиться, публикую фрагмент справки из уголовного производства №12913220540000400, в ходе расследования которого Генеральная прокуратура Украины изучала, в частности, выходки Хантера Байдена и его высокопоставленного отца. Также напоминаю, что «специальная информационная операция по дискредитации П. Манафорта, главы избирательного штаба кандидата в президенты США Д.Трамп» была проведена спецслужбами США руками украинской агентуры, в частности - нынешнего заместителя генерального прокурора Виктора Трепака." - Заявил Владимир Бойко.

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