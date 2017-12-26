Депутат Верховной Рады, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук рассказал о том, какого вооружения не хватает украинской армии, добавив, что нужно обращать внимание не только на сухопутные силы.

Об этом он сообщил в интервью «Апострофу», информирует еizvestia.com.

«По ВМС. После того, как основные средства и силы флота были «отжаты» россиянами в Крыму, сегодня мы имеем в составе ВМС то, что нам удалось вывести оттуда», — отметил Тымчук.

«По ВВС. В принципе, мы можем закрыть вопросы по транспортной авиации. У нас есть «Антонов», который является одним из мировых лидеров между авиапроизводителей такой техники. А вот по военный авиации у нас большие проблемы. Причем и по штурмовой, и по истребительной авиации. Здесь можно делать ставку на модернизацию. Однако возникает вопрос, насколько украинский ВПК может модернизировать своими силами нашу штурмовую или истребительную авиацию. Что касается закупки новых единиц военный авиации, то мы на сегодняшний день этот вопрос даже не рассматриваем», — добавил нардеп.

Он обратил внимание, что сухопутные войска делали ставку на модернизацию техники, а не на закупку новой, поскольку «модернизировать 5 танков по цене закупки одного — понятно, в какую сторону делать выбор».

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«Есть успешный вариант с модернизацией танка Т-72. Но нужно понимать, чем отличается Т-72 от Т-64. У профессиональных танкистов свои критерии – это легкость в эксплуатации, в ремонте и так далее. Но с политической точки зрения лучше Т-64, который разработали и производили в Украине, а Т-72 изготавливался на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. То есть с политической точки зрения для нас лучше делать ставку на модернизацию нашего танка», — говорит Дмитрий Тымчук.

Также он отметил, что в этом году Украина наладила собственный выпуск боеприпасов, которые в основном используются в зоне АТО.

«Вопросы существуют по всем видам войск. В меру возможностей они решаются. Один из видов успешного разрешения вопроса – это то, что в Украине в этом году освоен выпуск артиллерийских боеприпасов необходимых калибров, наиболее задействованных. Для нас это большое подспорье. Я знаю, по каким ценам мы закупали боеприпасы последние два года — это дорогое удовольствие. Учитывая, что у нас не настолько напряженные действия в зоне АТО, понятное дело, расход боеприпасов не настолько большой. Тем более, что сейчас артиллерию действительно не используем, в отличие от той стороны. Однако понятно, что мы должны быть готовы к любому сценарию, любой эскалации», — констатирует нардеп.

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