После ряда громких заявлений и решительных посланий через Тwitter, президент США Дональд Трамп взял паузу, и приспустил свою воинственность. Объяснением тому стало рассмотрение вариантов военных действий против Сирии и консультации с союзниками.

Что же, Трамп, быть может, в данном случае ведет себя благоразумно. Быть может, он ожидает, когда эсминец USS Porter присоединится к своему коллеге «Дональду Куку», который уже дежурит у берегов Сирии с 56 КР “Томагавк” на борту. И быть может АУГ во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» и четырьмя эсминцами за компанию, лишними тоже не будут. Однако…

Отсутствие удара, даже превентивного, как это было ровно год назад по авиабазе Шайрат, может плохо сказаться на репутации Трампа. Что там было, 48 часов? 72 часа?

И вот кто бы, что не говорил, а в данном контексте очень разительно смотрится неожиданно засиявшая на небосклоне геополитических баталий Тереза Мэй. В то время как фрау Ангела Меркель продолжает проявлять свою трусость, Трамп консультируется в Тwitter, британская жесткая леди готова дать зеленый свет ВВС Ее Величества даже без согласия парламента.

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Тереза вошла во вкус? Или на кураже? Как бы там ни было, но в памяти почему-то всплывают события, без малого, сорокалетней давности. Да, я говорю о Фолклендской войне и о том, как Маргарет Тэтчер буквально насильно, но ловко и изящно, принудила Рональда Рейгана оказывать Великобритании всестороннюю поддержку в данном конфликте.

Вот и сейчас, создается чувство, что хозяйка апартаментов на Даунинг Стрит 10, передает привет в Овальный кабинет с вопросом: “Ну что вы там, уже, насовещались? Мы-то давно готовы!”. И на фоне жесткой леди с туманного Альбиона, волк с Уолл-Стрит, поселившийся в Белом доме, выглядит куда более блекло, чем это ему позволительно. А что же это, если не хитроумная провокация в лучших традициях Железной леди от Жесткой леди?

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