Во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает со ссылкой на главу Арсена Авакова, передает .

По его словам, получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции. Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. К нему избрана мера пресечения – личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана в . В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его "подшефным".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", - рассказал Аваков.

По Саркисяну есть и другие уголовные эпизоды, в частности по организации взрывов и других преступлений.

В феврале 2015 были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, между них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".

Саркисяна считают близким к нардепу Юрию Иванющенко. После Революции Достоинства Саркисян бежал из Украины и скрывался в России.

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