Следователи СБУ начали проверку народного депутата Надежды Савченко на "детекторе лжи", сообщил журналистам адвокат Савченко Олег Соловей, передает УНН.

"Экспертизу будут проводить три специалиста, она началась в 10:15. Эксперт сказала, что примерно 5-6 часов экспертиза будет проводиться. Мы заявили ходатайство о предоставлении всех материалов с видеозаписью экспертизы. Нас заверили, что все это нам предоставят", — сказал он. Также он отметил, что сторона защиты попросила включить в вопросы, которые будут задавать Савченко, вопрос от адвокатов. "Да, мы ознакомлены с вопросами. Мы настаивали на том, чтобы определенное количество вопросов было от нас, и следствие пошло нам на встречу", — отметил адвокат.

Арестованная Надежда Савченко предупредила органы следствия о недопустимости попытки ее принудительного кормления в СИЗО.

Об этом заявил ее адвокат Дмитрий Бугай.

"Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства", - сказал адвокат нардепа.

По его словам, Савченко похудела, но выглядит нормально, каждый день ее осматривают врачи.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

22 марта Верховная Рада по представлению генпрокурора Юрия Луценко лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.

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