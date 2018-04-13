Известная украинская певица Таисия Повалий обычно не афиширует свою семейную жизнь и публикует в своем блоге снимки в выступлений и светских вечеринок, сообщает Viva .

Однако недавно, в честь Дня рождения своего мужа, она поделилась редким фото с ним, написав в комментариях трогательные слова.

"Дорогой Игорешечка! От всей души поздравляем тебя с днем рождения! Желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и верных друзей рядом! Пусть всегда будет повод для радости и веселья! Будь жизнерадостным, какой ты есть всю свою жизнь! Мы тебя очень любим, особенно теща", - написала певица, отметив, что это поздравление от всей семьи.

Как сообщал svodka.net ранее, артисты украинского происхождения Таисия Повалий и Светлана Лобода поучаствовали в мероприятии под названием "О чем поют мужчины" в Российской Федерации .

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