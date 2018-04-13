Президент США Дональд Трамп дает понять, что Россия не останется без ответа за химические атаки в Сирии, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский финансист и блогер Слава Рабинович. Рабинович: проект "Новороссия" провалился, Крым стал чемоданом без ручки Фото: Dmitry Raimov / Facebook "Управление Америкой и миром через Twitter – это неслыханная новация от Трампа. Недавние, противоположные по смыслу, твиты – это продолжение хаотичного потока его сознания. Возможно, это неприемлемо для президента США. Хотя я трактовал бы это так: ребята, красная черта по поводу химического оружия была проведена Обамой (экс-президент США Барак Обама. – ) в начале 2010-х годов. США ничего не предприняли, когда Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) его публично унизил, добившись сделки по химическому оружию в Сирии. Путин оказался лжецом – это оружие не уничтожили, Асад (президент Сирии Башар Асад. – ) продолжает травить своих собственных сограждан. И Трамп дает понять, что теперь, когда у власти он, Россия не останется без ответа", – отметил Рабинович.По его мнению, США не готовы к ядерной войне с Россией."Если РФ в лице Путина будет быковать, то им будет только хуже. В то же время бросаться ядерными боеголовками через океан Америка не намерена. Сытая и богатая жизнь для нее дороже какого-то Путина и его ОПГ. Если Россия облагоразумится, вероятно, США ей что-то простят и ослабят "объятия". Ведь даже те санкции, которые есть на данный момент, ведут РФ в бетонную стену. Ситуация, сложившаяся за последние четыре года, говорит о том, что мы имеем дело с нерациональными людьми в российской власти. Их проект "Новороссия" провалился, Крым стал чемоданом без ручки, сухопутного пути туда нет. Чтобы отвлечь внимание от поражения в Украине, Путин пошел на эскалацию в Сирии", – подчеркнул Рабинович.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Дума была последним городом в Восточной Гуте, который удерживали повстанцы.7 апреля жители этого населенного пункта подверглись химической атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск причастность к химатаке отвергает.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Чуть позже он написал в Twitter, что сейчас отношения Штатов с Россией хуже, чем во времена холодной войны, хотя для этого нет оснований, и предложил остановить гонку вооружений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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