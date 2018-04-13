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Слава Рабинович: Управление Америкой и миром через Twitter – это неслыханная новация от Трампа
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13.04.2018 11:51
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Президент США Дональд Трамп дает понять, что Россия не останется
без ответа за химические атаки в Сирии, заявил в комментарии
изданию "ГОРДОН" российский финансист и блогер Слава Рабинович.
Рабинович: проект "Новороссия" провалился, Крым стал чемоданом
без ручки Фото: Dmitry Raimov / Facebook "Управление Америкой и
миром через Twitter – это неслыханная новация от Трампа.
Недавние, противоположные по смыслу, твиты – это продолжение
хаотичного потока его сознания. Возможно, это неприемлемо для
президента США. Хотя я трактовал бы это так: ребята, красная черта
по поводу химического оружия была проведена Обамой
(экс-президент США Барак Обама. – ) в начале 2010-х
годов. США ничего не предприняли, когда Путин (президент РФ
Владимир Путин. – ) его публично унизил, добившись сделки
по химическому оружию в Сирии. Путин оказался лжецом – это
оружие не уничтожили, Асад (президент Сирии Башар
Асад. – ) продолжает травить своих собственных сограждан.
И Трамп дает понять, что теперь, когда у власти он, Россия не
останется без ответа", – отметил Рабинович.По его мнению, США
не готовы к ядерной войне с Россией."Если РФ в лице Путина будет
быковать, то им будет только хуже. В то же время бросаться ядерными
боеголовками через океан Америка не намерена. Сытая и богатая жизнь
для нее дороже какого-то Путина и его ОПГ. Если Россия
облагоразумится, вероятно, США ей что-то простят и ослабят
"объятия". Ведь даже те санкции, которые есть на данный момент,
ведут РФ в бетонную стену. Ситуация, сложившаяся за последние
четыре года, говорит о том, что мы имеем дело с нерациональными
людьми в российской власти. Их проект "Новороссия" провалился, Крым
стал чемоданом без ручки, сухопутного пути туда нет. Чтобы отвлечь
внимание от поражения в Украине, Путин пошел на эскалацию в
Сирии", – подчеркнул Рабинович.Война в
Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях
участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные
исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в
разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.Дума была
последним городом в Восточной Гуте, который удерживали повстанцы.7
апреля жители этого населенного пункта подверглись химической
атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд
западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские
правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск
причастность к химатаке отвергает.9 апреля президент США Дональд
Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение
ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в
Думе.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил,
что Россия оставляет за собой право сбивать американские
ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил,
что ракеты "прилетят – хорошие, новые и
"умные". Чуть позже он написал в Twitter, что сейчас
отношения Штатов с Россией хуже, чем во времена холодной войны,
хотя для этого нет оснований, и предложил остановить гонку
вооружений.
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