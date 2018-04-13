Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сейчас проходит экспертизу на полиграфе. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко.

Отвечая на вопрос о прохождении Савченко экспертизы на полиграфе, Проторченко отметила, что сегодня утром начался второй этап этой процедуры, который сейчас проходит.

«Может быть 5-6 часов, это по предварительным данным. А так — достоверно неизвестно», — сказала она относительно времени, которое может уйти на проведение экспертизы.

На уточнение, где именно Савченко проходит проверку на полиграфе, Проторченко сообщила, что экспертиза проводится в помещении СБУ в Аскольдовом переулке.

«Все полностью закрыто, абсолютно непублично, вопреки тому, что требовалось», — подчеркнула пресс-секретарь.

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