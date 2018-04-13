|СБУ задержала двух человек, которые взорвали гранату на польском мемориале во Львове
|13.04.2018 11:55
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Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые 13 марта взорвали гранату на польском мемориальном комплексе во Львове и планировали 1 апреля поджог автобуса с туристами из Польши. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент
"Нами разоблачены и задержаны два человека, которые 13 марта
текущего года совершили подрыв гранаты на польском мемориале на
Лычаковском кладбище во Львове ... Также они готовили 1 апреля
поджог автобуса с польскими туристами", - сказал Кононенко.
Как сообщал на территорию Лычаковского кладбища во Львове в ночь на 14 марта неизвестные бросили предмет, который взорвался, от взрыва образовалась ямка диаметром 30 см. Никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.