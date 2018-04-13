Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые 13 марта взорвали гранату на польском мемориальном комплексе во Львове и планировали 1 апреля поджог автобуса с туристами из Польши. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент

"Нами разоблачены и задержаны два человека, которые 13 марта текущего года совершили подрыв гранаты на польском мемориале на Лычаковском кладбище во Львове ... Также они готовили 1 апреля поджог автобуса с польскими туристами", - сказал Кононенко.



По его словам, для совершения первого преступления злоумышленники купили за 800 долларов автомобиль с иностранной регистрацией, рассчитывая, что это позволит им избежать ответственности.



Как отметил Кононенко, оперативники СБУ исследовали большой массив видеозаписей во Львове, вычислили и задержали злоумышленников, которые оказались жителями Киевской области.



В ходе проведения обысков у подозреваемых были изъяты незарегистрированное травматическое оружие, листовки антиукраинского содержания, наркотическое вещество.

Как сообщал на территорию Лычаковского кладбища во Львове в ночь на 14 марта неизвестные бросили предмет, который взорвался, от взрыва образовалась ямка диаметром 30 см. Никто не пострадал, надгробия также не были повреждены.

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