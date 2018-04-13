В пятницу утром, 13 апреля, в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана произошло возгорание в ресторане "Песок", сообщает Думская .

По полученным данным, пожар начался около 11:00.

"На данный момент к месту пожара прибыли спасатели, которые пытаются добраться до горящего помещения. Кроме того, огонь тушат сотрудники ресторана, с помощью насоса качая воду из моря", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате огонь перекинулся на спасательную станцию, располагающуюся возле ресторана. В настоящее время пожарные пытаются спасти лодки.

Как сообщал svodka.net ранее, масштабный пожар в неэксплуатируемом здании произошел в Днепре .

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