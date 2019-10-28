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Пожар и взрыв: в Киеве сгорело кафе
28.10.2019 10:40
В столичном кафе произошел пожар и взорвался баллон с газом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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