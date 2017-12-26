Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПриватБанка, передает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Завершено четвертый этап дополнительной капитализации ПАО КБ ПриватБанк. Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято Правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии Банка в обмен на облигации внутреннего государственного займа в объеме 22,5 млрд грн.

"Решением Наблюдательного совета ПАО КБ ПриватБанк от 18 декабря 2017 утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что Банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода Банка в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн", - отметили в Минфине.

Напоминаем, председатель правления ПАО КБ ПриватБанк наблюдательный совет планирует выбрать до конца 2017 года.

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