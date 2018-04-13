|Голливудский актер засветился на фото с главарем "ДНР"
|13.04.2018 11:58
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В оккупированном Донецке голливудский актер встретился с молодежью и, по его словам, «увидел места обстрелов»
Голливудский актер Питер фон Берг во время визита в оккупированный Донецк встретился с главарем боевиков ДНР Александром Захарченко, информирует svodka.net.
Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал в Twitter российский писатель, комбат боевиков ДНР Захар Прилепин.
«Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут», — попытался «пошутить» Прилепин.
При этом блогеры отмечают, что сарказм российского писателя-боевика в данном случае больше похож на правду.
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Напомним, в оккупированном Донецке голливудский актер встретился с молодежью и, по его словам, «увидел места обстрелов». Фон Берг также заявил, что приехал туда по приглашению друга.