В оккупированном Донецке голливудский актер встретился с молодежью и, по его словам, «увидел места обстрелов»

Голливудский актер Питер фон Берг во время визита в оккупированный Донецк встретился с главарем боевиков ДНР Александром Захарченко, информирует svodka.net.

Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал в Twitter российский писатель, комбат боевиков ДНР Захар Прилепин.

«Американский актер Питер фон Берг в гостях у террористов побывал тут», — попытался «пошутить» Прилепин.

При этом блогеры отмечают, что сарказм российского писателя-боевика в данном случае больше похож на правду.

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В кои-то веки поллитрук написал правду https://t.co/vbMgBHPvzA #Прилепин #Захарченко #Берг #ордо #роа @ZaharPrilepin pic.twitter.com/AI6tmYCmFh — Necro Mancer (@666_mancer) 13 апреля 2018 г.

Напомним, в оккупированном Донецке голливудский актер встретился с молодежью и, по его словам, «увидел места обстрелов». Фон Берг также заявил, что приехал туда по приглашению друга.

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