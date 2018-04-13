В Киеве издана новая книга знаменитого поэта и бывшего главного редактора журнала "Огонек" Виталия Коротича. В комментарии изданию "ГОРДОН" Коротич рассказал, что сборник "От первого лица" включает колонки, которые он писал для газеты "Бульвар Гордона" на протяжении десяти лет, с 2006 по 2015 год. Коротич: Нашлись люди, собрали деньги, сами подготовили тексты и издали книгу, – это для меня приятнее только Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com Коротич: Я писал колонки для "Бульвара Гордона" 15 лет. Уже около тысячи их собралось. Фото: Gordonua.com "Все мы жертвы идиотских отношений между политиками. Увидеть что-то мое, изданное в Украине, не так просто. Несколько экземпляров мне привезла журналист "Новой газеты". Книга получилась очень приятная, оформлена со вкусом. Теперь перечитываю ее. Такое чувство, словно усыновил собственных детей. Я писал колонки для газеты "Бульвар Гордона" 15 лет. Было жалко, что мой труд может исчезнуть в реке вечности. А тут оказалось, он кому-то нужен. Нашлись люди, собрали деньги, сами отобрали и подготовили тексты, издали книгу, – это для меня приятнее только. Возглавляли команду вдова бывшего директора Киевской оперетты Тамара Шулакова и ее дочь Анастасия Соболева. Спасибо им. Знаю, они уже строят дальнейшие планы. Собираются распродать тираж, а вырученные деньги вложить в публикацию новой книги. Надеюсь, что все у них получится", – сказал литератор.По его словам, он умышленно назвал свою очередную книгу "От первого лица", также, как и две предыдущие."В 2000 году харьковское издательство "Фолио" вместе с московским издательством выпустили о книгу моих воспоминаний "От первого лица". Она получила такое название, потому что я пишу о времени, когда появились первые снимки моего лица. Я родился в Киеве. Мое детство и его материальные приметы разбомбили во время войны. Все детские фотографии сгорели. На самых первых сохранившихся снимках мне лет восемь. Книга хорошо продавалась, как вдруг исчезла. Потом я узнал, что в это же время вышел сборник речей Владимира Путина, которую назвали "От первого лица" – он же первое лицо в государстве. Естественно две книги с таким названием не могли продаваться одновременно. Больше в магазинах свои мемуары я не видел. От злости решил последующие издания называть именно так "От первого лица". Так же называются и мои колонки. Вот как я библиографам голову морочу. Будет для них загадка", – объяснил Коротич.В предисловии к книге основатель газеты "Бульвар Гордона" Дмитрий Гордон рассказал, какое влияние на него оказало творчество Коротича, и о том, как в 1998 году началось их сотрудничество."После долгих разговоров с ним по душам у меня появилось к Виталию Алексеевичу предложение, с которым, я был уверен, он не согласится, а он взял и согласился, и стал председателем редакционного совета газеты "Бульвар Гордона". Уже более 15 лет без единого перерыва в нашей газете выходят на четвертой странице его колонки, и это, непременно, достойно занесения в Книгу рекордов Гиннеса, потому что никто еще в мировой журналистике не являлся колумнистом в течение такого долгого промежутка времени. Виталий Коротич пишет о времени и о себе, об эпохе, которую застал, творил и частью которой сам стал. Оценить значение этих колонок, их глубину и информативность невозможно, как невозможно оценить хранящиеся в лучших мировых музеях произведения искусства", – написал Гордон.Книга "От первого лица" уже поступила в продажу. Поскольку она вышла небольшим тиражом, приобрести ее можно только в книжных магазинах Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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