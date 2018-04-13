Минский завод виноградных вин начал поставлять свою продукцию в Украину. В частности, речь идет о водке среднего ценового сегмента, пишет БЕЛТА, передает .

Представители завода рассказали, что первая поставка на украинский рынок состоялась на этой неделе.

“В дальнейшем планируем расширять ассортимент поставляемой на этот рынок продукции, в том числе и по поставкам водки премиум-сегмента” — сообщили на заводе.

Там также отметили, что, помимо водки, готовы предложить украинским потребителям линейку бальзамов и “хороших ликеров”. В целом география поставок белорусского предприятия насчитывает уже 24 страны.

Напомним, как писал , украинская водка считается одной из лучших в мире. Однако легальные обьемы ее производства на протяжении последних трех лет существенно сократились. Связано это с завышенными акцизами на алкоголь и высокой ценой спирта.

Отметим, что украинской водкой 2018 года в Берлине был признан бренд “Аrctica”.

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