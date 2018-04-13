Он испугал мировое общество реальностью Третьей Мировой Войны.

Внес раскол между представителей Североатлантического Альянса.

Однозначно, сейчас идут переговоры на высших уровнях про решение.

НАТО это военный блок, но он имеет сложную политическую и бюрократическую систему.

Да, есть устав НАТО, в котором прописана 5 статья:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное набег на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как набег на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное набег будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся, или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.»

Но, в силу изменения характера войны, ее гибридности, преобладания невоенных методов, когда Генеральный Штаб РФ, еще в 13-м году, презентует так называемую «Доктрину Герасимова» или «Теорию Управляемого Хаоса», апологетом которой является Начальник ГШ РФ, странам НАТО становится очень сложно реагировать на угрозы, в силу трудностей их идентификации.

В США, до сих пор, спорят, можно ли кибер атаки на энергосистемы Америки идентифицировать, как военную угрозу?

Есть ли вмешательство в выборы США, Брексит, Референдум Каталонии, Попытка переворота в Черногории — военным вмешательством?

Там такие же тупые вояки, как и у нас: все, что не танк — не эффективно, думали раньше они.

Как ответил, один наш заслуженный Полковник, офицеру информационных операций, — А ты из танка стрелять умеешь?

Реально, так и сказал.

Но сейчас, слава Богу, тесный круг специалистов начал расширяться.

И понятие Информационные, гибридные и другие методы ведения войны перестали быть мифологией, а стали реальностью, которую очень хорошо на себе испытала Украина, и которая получила опыт их воздействия и противодействия.

Сейчас даже самый тупой лейтенант некоторых подразделений в Украине, может ответить на такие вопросы, на которые ответит лишь умный полковник в НАТО. И не потому, что мы такие крутые. Опыт и шишки, а также ежедневные требования начальства — делай хотя что-нибудь.

Мы действительно передовая, во многих смыслах.

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И вот, на вопросах, в которых у нас разбирается даже ученик, застрял весь Североатлантический альянс. Все боятся войны. Поэтому даже Великобритания, требует дополнительных доказательств химической атаки в Сирии, хотя сама недавно пережила такую атаку. Война — это очень страшная штука, особенно, когда ее нет. Мы же, в Украине, тоже боимся войны, но все меньше, потому как она у нас идет уже четыре года и у нас каждый день — это сводки. Погиб — не погиб. Страны НАТО требуют еще доказательств. И тут я могу их понять. Просто вдумайтесь. Третья Мировая Война. И Путин ловко играет на этом всем. Он хотел разменять Сирию на Украину, он будет пытаться сделать это и дальше. Ведь в отличии от устаревшей 5 статьи НАТО, где нет еще определения, что такое угроза, что такое новая война, когда работают через Спецназ, НГО или ЧВК — у РФ есть все нужные нормативные документы, где четко расписаны цели и задачи. Путин их не раз называл — восстановление РФ, как правопреемницы, границ СССР. И он все точно сформулировал, когда показывал свои шизофренические мультики с ракетным ударом по США — Вы нас не слышите. А он ведь реально все говорит, все прописывает в документах. У них там в РФ по документам идет сейчас подготовительный период к Континентальной войне. И не важно будет она или нет. Подготовка идет. Гибридная война тоже идет. Великие державы спорят друг с другом, в страхе перед Третьей Мировой. Параноидальный маньяк из Гэбни продолжает проходить медицинскую терапию продления жизни. Он спокоен, полет нормален. Ему — чем хуже, тем лучше. Лишь бы не было войны, настоящей, на его территории. И для людей знающих о войне по фильмах и исторической литературе. Новые методы войны не предполагают широкой коалиции. Война, где преобладают невоенными методы, не требует поддержки других государств. Теракты, социально-политическая дестабилизация, экономический шантаж, подкуп, НГО, кибер-атаки, спецназ и ограниченные военные операции организованные на подготовленной социальную ситуации — вот одни из методов войны, которые доминируют сегодня. И новшество тут в том, что эти старые методы превратились из дополнительных в основные в силу увеличения разнообразия средств. Но, это отдельный длинный разговор. —

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