С пенсиями, но крохотными: что ждет 30-летних украинцев По теме: Украинцы, которым сейчас 20-30 лет, пенсию получать будут, но доходы сильно упадут. Об этом рассказала знаток по пенсионным вопросам Галина Третьякова, передает со ссылкой на . "Солидарная система будет, она существует в соответствии с законодательством. И пока нет никаких намерений ее отменять. Дело в том, что солидарная система по показателям демографии труда не может дать нам возможность сделать пенсию, которая бы заместила трудовые доходы на уровне 40% и больше. Это значит, что наши доходы на пенсии упадут на 60% минимум", - отметила знаток. Таким образом, по словам Третьяковой, если будет падать коэффициент замещения, нужны дополнительные механизмы, которые бы формировали для украинцев дополнительную пенсию, и мы бы выходили на 60-70% замещения трудового дохода.











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