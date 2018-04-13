В четверг, 13 марта, в сети появилось видео, на котором горилла Болинго из научилась йоге, занимаясь вместе с тренером, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что обезьяна-йог проживает в тематическом парка Буш Гарденс в американском штате Флориде.

На видео, которое обнародовали сотрудники зоопарка, видно, как животное повторяет за женщиной асаны из йоги. И даже становится вверх ногами.

По словам представителей парка, такой вид занятий помогает формировать доверительные и позитивные отношения с животными, а также стимулирует их как психически, так и физически.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в одном из китайских научно-исследовательских центров по спасению редких диких животных появились на свет сразу трое детенышей панды. Стоит отметить, что каждый из малышей по весу превысил 230 грамм.

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