Фото и видео с места событий были опубликованы в социальных сетях.

Отмечается, что дети выстроились на стадионе в надпись «Подними голову» в надежде, что ее будет видно с борта МКС, а также поговорили с российским космонавтом, находящимся на станции, Олегом Новицким.

Также был проведен ряд мероприятий, в ходе которых дети участвовали в странных выступлениях и концертах, в частности, — были «космическими туристами» на «планете Артек» и маршировали.

«Космическая смена. Подготовка к оккупации Альфа-Центавры?», «Такое чувство, что они там круглосуточно круглый год только и делают, что маршируют», «Не скрепно, в британском мультикаме в космос отправляться», «Чертов Мордор! Страшное зрелище», — прокомментировали акцию в соцсетях.

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