Французские правоохранители могут удерживать Саркисяна до 19 мая, но Украина направит все необходимые документы уже в ближайшие дни.

В течение недели Генпрокуратура Украины направит во Францию документы по экстрадиции Армена Саркисяна, который подозревается в организации групп «титушек» во время Революции Достоинства, информирует svodka.net.

Об этом рассказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, сообщает 112.ua.

Французские правоохранители задержали Саркисяна после срабатывания системы поиска Интерпола во время проверки документов.

«Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит пакет документов для экстрадиции Саркисяна в Украину. После их получения Франция продет экстрадиционную проверку. Я так понимаю, что французские коллеги тоже не будут затягивать с этим – и этот человек быстро попадет в Украину», — объяснил Лысенко.

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По его словам, Саркисян подозревается не только в организации деятельности «титушек», но и в совершении противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий против украинцев, — в частности, он причастен к организации взрывов.

В ГПУ утверждают, что французские правоохранители могут удерживать Саркисяна до 19 мая, но Украина направит все необходимые документы уже в ближайшие дни.

Суд Киева принял решение по лидеру «титушек», убивших журналиста на Майдане.

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