Украинский телеведущий Александр Скичко поделился в микроблоге снимком со своей бабушкой. Скичко: Именно с бабушкой у меня связано огромное количество приятных воспоминаний из детства! Фото: aleksandrskichko / Instagram в Instagram совместным снимком со своей бабушкой."Моей бабушке – 94! Именно с ней у меня связано огромное количество приятных воспоминаний из детства! С каждым годом я понимаю все больше и больше, какая она большая умница! Одна из моих самых-самых любимых женщин!" – написал он. Моей бабушке - 94! Именно с ней у меня связано огромное количество приятных воспоминаний из детства! С каждым годом я понимаю все больше и больше, какая она большая умница! Одна из моих самых самых любимых женщин! #горжусьСвоейБабушкой Публикация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 9 Апр 2018 в 5:45 PDT Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах.В 2017 году Скичко вел международный песенный конкурс "Евровидение", который проходил в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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