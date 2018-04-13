|Скичко показал свою 94-летнюю бабушку
|13.04.2018 12:07
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Моей бабушке - 94! Именно с ней у меня связано огромное количество приятных воспоминаний из детства! С каждым годом я понимаю все больше и больше, какая она большая умница! Одна из моих самых самых любимых женщин! #горжусьСвоейБабушкойПубликация от Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) 9 Апр 2018 в 5:45 PDT
Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах.В 2017 году Скичко вел международный песенный конкурс "Евровидение", который проходил в Киеве.
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