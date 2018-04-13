В течение вчерашнего дня в зоне проведения боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, один - получил ранения состояние его здоровья тяжелое. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает

"В результате вражеских обстрелов погиб один наш военный 1986 года рождения. Еще один военный получил ранения в результате вражеского обстрела. Его доставили в военно-медицинского госпиталя, состояние здоровья - тяжелое, сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщил Гуцуляк.

Всего в течение вчерашней суток на Донбассе было зафиксировано 66 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, 64 из них определены как прицельные. Так, 12 обстрелов состоялись на Луганском направлении, 54 - на Донецком. Украинский военным 20 раз пришлось открывать огонь, оружием не запрещенным минскими соглашениями.

Как сообщал наблюдателями СММ ОБСЕ задокументировано почти четыре десятка единиц бронетехники в аэропорту в Луганске.

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