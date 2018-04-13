Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер вернулся в Москву менее чем три недели после того, как его отозвали в Брюссель после обострения отношений между ЕС и Россией в связи с делом Скрипачля. Об этом передает Радио Свобода.

Эдерер вернулся в Москву 12 апреля.

Эту информацию пока не подтвердили официально в ЕС, однако два высокопоставленных источника сообщили Радио Свобода, что Эдерер вчера уехал в Россию.

Отметим, что это первое возвращение посла от начала дипломатического спора между Западом и Россией, в результате которого были высланы десятки дипломатов с обеих сторон.

Великобритания, США, НАТО и ЕС обвиняют Москву в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Из-за этого страны Запада выслали более 150 российских дипломатов .

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