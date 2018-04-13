Здания, попавшие под обстрел из гранатомета в Печерском районе Киева, довольно быстро привели в относительный порядок.

Коммунальщики прибрали все осколки с тротуара, подчистили торжественный вход и вывеску над отделом продаж недвижимости, расположенном в здании, а сотрудники находящегося рядом ресторана залатали дыру, информирует svodka.net.

Очевидцы рассказали, что после часа ночи тут раздался сильный грохот.

Как выяснилось позже, стреляли из гранатомета, выстрел попал в парадную вывеску отдела продаж недвижимости «Киевгорстроя», а также в грузинский ресторан «Хмели-сунели», принадлежащий бизнесмену Сергею Гусовскому.

Рядом нашли тубус от гранатомета.

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Примечательно, что в данном здании также находятся офисы Громадского ТВ и «Украинской правды».

Утром на место происшествия прибыла представительница ОБСЕ. От комментариев она отказалась.

Ресторан пока остается закрытым.

Полиция предварительно квалифицировала случай по статье «Хулиганство».

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