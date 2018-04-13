|Обстрел в центре Киева
|13.04.2018 12:14
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Здания, попавшие под обстрел из гранатомета в Печерском районе Киева, довольно быстро привели в относительный порядок.
Коммунальщики прибрали все осколки с тротуара, подчистили торжественный вход и вывеску над отделом продаж недвижимости, расположенном в здании, а сотрудники находящегося рядом ресторана залатали дыру, информирует svodka.net.
Очевидцы рассказали, что после часа ночи тут раздался сильный грохот.
Как выяснилось позже, стреляли из гранатомета, выстрел попал в парадную вывеску отдела продаж недвижимости «Киевгорстроя», а также в грузинский ресторан «Хмели-сунели», принадлежащий бизнесмену Сергею Гусовскому.
Рядом нашли тубус от гранатомета.
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Примечательно, что в данном здании также находятся офисы Громадского ТВ и «Украинской правды».
Утром на место происшествия прибыла представительница ОБСЕ. От комментариев она отказалась.
Ресторан пока остается закрытым.
Полиция предварительно квалифицировала случай по статье «Хулиганство».