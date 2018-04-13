Призыв "спокойнее" реагировать на действия российского президента Владимира Путина, с которыми лидеры западных стран обращались к на тот момент премьер-министру Украины Арсению Яценюку и и.о. президента Александру Турчинову, стоил Украине оккупированного Крыма и части территорий Донбасса, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Аваков отметил, что руководство Украины просили "не провоцировать" Путина Фото: Open Ukraine / Twitter "Великие страны за отказ от ядерного вооружения, за деэскалацию, гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность государственных границ. После этого я был свидетелем, как лидеры великих стран звонили в кабинет Турчинова (Александра Турчинова, на тот момент и.о. президента Украины и спикер Верховной Рады, – ) в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка (Арсений Яценюк в 2014 году занимал пост премьер-министра Украины, – ) и говорили:" Не провоцируйте Путина! Давайте как-то спокойнее", – рассказал Аваков.Он отметил, что призыв быть "спокойнее" стоил Украине оккупированного Крыма и части территорий Донбасса."Поэтому для нас дискуссии и вежливые разговоры с нашими партнерами, которые действительно помогают и которым мы благодарны, это все-таки разговор на грани существования нашей страны ", – добавил он.Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали не оказывать на Киев экономического давления. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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