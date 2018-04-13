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Аваков: В 2014 году лидеры великих стран звонили Турчинову и Яценюку и говорили: "Не провоцируйте Путина"
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13.04.2018 12:15
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Призыв "спокойнее" реагировать на действия российского президента
Владимира Путина, с которыми лидеры западных стран обращались к на
тот момент премьер-министру Украины Арсению Яценюку и и.о.
президента Александру Турчинову, стоил Украине оккупированного
Крыма и части территорий Донбасса, отметил министр внутренних дел
Украины Арсен Аваков. Аваков отметил, что руководство Украины
просили "не провоцировать" Путина Фото: Open Ukraine / Twitter
"Великие страны за отказ от ядерного вооружения, за деэскалацию,
гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность
государственных границ. После этого я был свидетелем, как лидеры
великих стран звонили в кабинет Турчинова (Александра
Турчинова, на тот момент и.о. президента Украины и спикер Верховной
Рады, – ) в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка (Арсений
Яценюк в 2014 году занимал пост премьер-министра Украины, – )
и говорили:" Не провоцируйте Путина! Давайте как-то спокойнее", –
рассказал Аваков.Он отметил, что призыв быть "спокойнее" стоил
Украине оккупированного Крыма и части территорий Донбасса."Поэтому
для нас дискуссии и вежливые разговоры с нашими партнерами, которые
действительно помогают и которым мы благодарны, это все-таки
разговор на грани существования нашей страны ", – добавил
он.Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года.
Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия
и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и
границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины
любого оружия, не только ядерного. Кроме этого, подписанты обещали
не оказывать на Киев экономического давления. В
обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.Под
меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины
Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон
и премьер Великобритании Джон Мейджор.Россия в 2014
году нарушила условия меморандума, аннексировав
Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
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