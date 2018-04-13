|Нардеп показал видео “фишек” самого современного киевского коммунального детского сада
|13.04.2018 12:17
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В обновленном столичном ДОЗ №179 появилась интерактивная песочница, “живой пол” и комплекс психологической разгрузки. Видео нововведений опубликовал в социальной сети Facebook народный депутат и советник главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Белоцерковец.
“Открываем современные детские сады с элементами нового образовательного процесса. В новом ДОЗ №179 на Святошино есть сенсорная комната с комплексом для психологической разгрузки детей и современный спортивно-игровой комплекс со скалодромом”, — написал Белоцерковец.
По его словам, в дошкольном заведении внедрены все самые передовые методики обучения и воспитания детей.
“В комнате для малышей — интерактивная песочница. Новинка детсада — это „живой пол“, с помощью которого дети могут выбирать различные игры — футбол или, например, фортепиано — и весело учиться”, — рассказал народный депутат.
Напомним, что на днях Виталий Кличко проинспектировал детский сад №179 после капитального ремонта. В помещениях дошкольного учебного заведения 18 лет размещался Городской центр занятости. По инициативе мэра помещение детсада вернули городу, отремонтировали, и сейчас дошкольное учреждение готово принять 220 детей.