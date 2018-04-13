Регулярные подразделения российской армии, сосредоточенные на границе с Украиной, в любой момент готовы развязать масштабную континентальную войну.

Подобное заявление сделал глава СНБОУ Александр Турчинов, передает агентство .

«Российские войска, которые находятся на границе с Украиной, готовы к применению — ведению масштабной континентальной войны. И в то же время против нашего государства сегодня могут быть уже задействованы более 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысячи танков, 11 тысяч бронированных машин и около 4 тысяч артиллерийских систем, более 1000 реактивных систем залпового огня», — сказал Турчинов.

Он отметил, что все эти войска будут поддерживать 4-ая и 6-я армия ВВС Российской Федерации.

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«Это реалии, с которыми живет Украина», — подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что эти войска, которые находятся на Донбассе, выполняют лишь функцию прикрытия для того, чтобы развернуть основные военные силы РФ, которые концентрируются на украинской границе. По словам Турчинова, на донецком оперативном направлении украинским силам противостоит 8-я армия РФ. 150-я дивизия этой армии уже близко развернулась возле украинской границы.

«И развернулись для ведения боевых действий в любую минуту», — отметил секретарь СНБО.

На черноморско-азовском оперативном направлении находится 49-я армия РФ и 58-я во втором эшелоне.

«На севере над нами нависает армия западного военного округа РФ», — сказал Турчинов.

Он уточнил, что в резерве этой армии находится Первая танковая армия.

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