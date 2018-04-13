|Гагарин умирал в муках: архивы рассекречены
|13.04.2018 12:20
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Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли, сообщил ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктор технических наук Арсений Миронов, пишет со ссылкой наПо словам Миронова, близко от зоны полета самолета Гагарина и Серегина выполнял задачи МиГ-15УТИ летчика Андреева. Специалист считает, что первый МиГ-15УТИ попал в закритический режим полета в результате маневра уклонения от неожиданно замеченного посреди облачности второго самолета.
«На требование Гагарина в 10:29:57 — “Задание в зоне 20 закончил. Прошу дозволение на курс 320 градусов” — руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил —”Разрешаю”, — по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина-Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду “Разрешаю” только двумя словами — “Без снижения”. Но слов “Без снижения” не было произнесено. В итоге — катастрофа”», — рассказал Миронов.
Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте. Миронов отмечает, что специалистам в ходе расследования катастрофы не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.
Миронов считает, что в ходе расследования было организовано преднамеренное искажение фактической ситуации, сложившейся во время катастрофы. В качестве примера он привел следующий случай в работе летной подкомиссии.»На заседании 5 апреля летчику самолета МиГ-15УТИ Андрееву был задан вопрос — «В условиях какой облачности он выполнял полет в своей зоне на высоте 3000 м?» Ответ был неожиданно шокирующим — «Летал вне облачности», — рассказывает специалист.
Члены подкомиссии, особенно специалисты в области метеорологии, стали уточнять — на большой площади района полетов была сплошная слоистая облачность, с нижней кромкой 600 м, верхней 5 тысяч м, но на высоте 3 тысячи м вы летали вне облаков?, пишет .
«Тогда опытный летчик Андреев вдруг заявил: „Ну, может быть, я напутал, может, была сплошная облачность“, — вспоминает Миронов. Эксперт тогда записал у себя в блокноте: „Путает“, и подумал: „Кому нужно было искажать фактическое положение? Не самому же Андрееву. Андреев выполнял свое задание точно, к нему претензий нет“».
По словам Миронова, опасное сближение двух самолетов вне облачности гораздо менее вероятно, чем в облаках — летчики могут визуально обнаруживать друг друга на большом расстоянии и успевают безопасно разойтись. Можно предположить, считает член летной подкомиссии, что заказ на то, чтобы увести специалистов от поиска истинных причин гибели экипажа МиГ-15УТИ (указание Андрееву рассказать о полете вне облачности — прим. ред.), поступил от высокой инстанции.
Кроме того, добавил Миронов, «было замечено, что продолжение дискуссии с Андреевым не было поддержано председателем подкомиссии и было быстро прекращено».
Версия Алексея Леонова
«Самолет, который там был, прошел на высоте 4200 метров на сверхзвуке на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина, перевернул и загнал самолет в глубокую спираль. Все говорят: «Они в штопор сорвались». Самолету, чтобы сорваться в штопор нужна скорость 350 км/час, а он столкнулся с землей на скорости 750 км/час, это глубокая перевернутая спираль. Он перевернул самолет этот, вот как было на самом деле», — рассказал ранее ТАСС Леонов.
Комментарии читателей
68: Продолжаются «эпопеи», «а мы, мудрые, спустя пол века определили, нашли, провели экспертизу», «а они, глупые, ничего не умели, и не могли, и не хотели». А подтверждением нового открытия, спустя полвека, снова слова, слова, слова. Вы нашли какие-то данные, которых никто не видел, а вам их показали? Или их скрывали, тщательно, но не уничтожили, а вам они достались? Странны ваши открытия. Нужны здравость, логика, факты, материалы, док-ва, а не «только языком».
об этом: Все знали еще тогда.
Лис: Работа военных летчиков вообще связана с повышенным риском.
А сколько других пилотов погибло?: Просто это кутерьма из-за того,что он знаменитость, первый космонавт.
Да уж: В небе места мало? Зачем друг над другом летать!