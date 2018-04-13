Первый космонавт планеты Юрий Гагарин разбился вместе с инструктором Владимиром Серегиным на истребителе МиГ-15УТИ из-за ошибочной команды с земли, сообщил ТАСС член летной подкомиссии, которая входила в большую правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы, доктор технических наук Арсений Миронов, пишет со ссылкой на

«На требование Гагарина в 10:29:57 — “Задание в зоне 20 закончил. Прошу дозволение на курс 320 градусов” — руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил —”Разрешаю”, — по-видимому, не наблюдая опасного сближения меток целей самолетов Серегина-Гагарина и Андреева на экране локатора. Если бы руководитель полетов выполнял свои обязанности, он должен был, посмотрев на экран локатора, немедленно дополнить команду “Разрешаю” только двумя словами — “Без снижения”. Но слов “Без снижения” не было произнесено. В итоге — катастрофа”», — рассказал Миронов.

Эксперт утверждает, что ответ на вопрос о причинах гибели первого космонавта удалось найти при многократном прочтении фрагментов расшифровки радиообмена в первой его редакции, законспектированных в блокноте. Миронов отмечает, что специалистам в ходе расследования катастрофы не удалось установить, кто следил за радаром в момент трагедии.

Миронов считает, что в ходе расследования было организовано преднамеренное искажение фактической ситуации, сложившейся во время катастрофы. В качестве примера он привел следующий случай в работе летной подкомиссии.»На заседании 5 апреля летчику самолета МиГ-15УТИ Андрееву был задан вопрос — «В условиях какой облачности он выполнял полет в своей зоне на высоте 3000 м?» Ответ был неожиданно шокирующим — «Летал вне облачности», — рассказывает специалист.

Члены подкомиссии, особенно специалисты в области метеорологии, стали уточнять — на большой площади района полетов была сплошная слоистая облачность, с нижней кромкой 600 м, верхней 5 тысяч м, но на высоте 3 тысячи м вы летали вне облаков?, пишет .

«Тогда опытный летчик Андреев вдруг заявил: „Ну, может быть, я напутал, может, была сплошная облачность“, — вспоминает Миронов. Эксперт тогда записал у себя в блокноте: „Путает“, и подумал: „Кому нужно было искажать фактическое положение? Не самому же Андрееву. Андреев выполнял свое задание точно, к нему претензий нет“».

По словам Миронова, опасное сближение двух самолетов вне облачности гораздо менее вероятно, чем в облаках — летчики могут визуально обнаруживать друг друга на большом расстоянии и успевают безопасно разойтись. Можно предположить, считает член летной подкомиссии, что заказ на то, чтобы увести специалистов от поиска истинных причин гибели экипажа МиГ-15УТИ (указание Андрееву рассказать о полете вне облачности — прим. ред.), поступил от высокой инстанции.

Кроме того, добавил Миронов, «было замечено, что продолжение дискуссии с Андреевым не было поддержано председателем подкомиссии и было быстро прекращено».

Версия Алексея Леонова

Советский космонавт Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос, в 2017 году представил в своей книге «Человек и космос» документы и схемы, касающиеся гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина и Владимира Серегина. По его версии, учебный МиГ попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. При этом Леонов отмечает, что дал слово не называть фамилию летчика, действия которого, по его версии, привели к гибели двух летчиков.

«Самолет, который там был, прошел на высоте 4200 метров на сверхзвуке на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина, перевернул и загнал самолет в глубокую спираль. Все говорят: «Они в штопор сорвались». Самолету, чтобы сорваться в штопор нужна скорость 350 км/час, а он столкнулся с землей на скорости 750 км/час, это глубокая перевернутая спираль. Он перевернул самолет этот, вот как было на самом деле», — рассказал ранее ТАСС Леонов.

Комментарии читателей

Laulupeo: Многие тут пишут, что при СССР был порядок, но «специалистам в ходе расследования катастрофы так и не удалось установить, кто следил за радаром…»

68: Продолжаются «эпопеи», «а мы, мудрые, спустя пол века определили, нашли, провели экспертизу», «а они, глупые, ничего не умели, и не могли, и не хотели». А подтверждением нового открытия, спустя полвека, снова слова, слова, слова. Вы нашли какие-то данные, которых никто не видел, а вам их показали? Или их скрывали, тщательно, но не уничтожили, а вам они достались? Странны ваши открытия. Нужны здравость, логика, факты, материалы, док-ва, а не «только языком».

об этом: Все знали еще тогда.

Лис: Работа военных летчиков вообще связана с повышенным риском.

А сколько других пилотов погибло?: Просто это кутерьма из-за того,что он знаменитость, первый космонавт.

Да уж: В небе места мало? Зачем друг над другом летать!

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