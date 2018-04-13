|Гудбай, Америка? Стали известны товары, которые хочет запретить Россия
|13.04.2018 12:22
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В антиамериканском законопроекте (как его назвали в Думе) правительству предоставляется право прибавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.
В российскую Госдуму внесен проект закона об ответе на американские санкции против нескольких десятков бизнеменов, чиновников и госменеджеров. Депутаты хотят ограничить ввоз американских лекарств, сигарет и алкоголя и прекратить поставки в США ракетных двигателей, произведенных на российских заводах, информирует svodka.net.
Как заявил в пятницу первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в законопроекте предлагается также остановить международное сотрудничество в атомной отрасли и авиастроении, при этом речь идет не только о США, но и об «иных иностранных государствах»: как тех, кто поддерживает санкции США против российских «олигархов», так и тех, кто поддерживает позицию Вашингтона по Сирии.
Чем Дума хочет ответить Америке:
ИМПОРТ: под запрет либо ограничение могут попасть
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закупки программного обеспечения и IT-оборудования из США и
других стран в государственных, муниципальных учреждениях и
некоторых организациях
ЭКСПОРТ: планируется прекратить поставки в США
урана (и вообще остановить сотрудничество в атомной
отрасли)
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Не ясно, что конкретно имеется в виду под прекращением сотрудничества в авиастроении — только запрет экспорта металлов и произведенных в России деталей для таких корпораций, как Boeing, или также запрет на покупку авиалайнеров российскими авиаперевозчиками.
Законопроект внесен председателем Думы и лидерами всех фракций. Ранее подобные законы об экономических мерах парламенту предлагало правительство России. В антиамериканском законопроекте (как его назвали в Думе) правительству предоставляется право прибавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.