В антиамериканском законопроекте (как его назвали в Думе) правительству предоставляется право прибавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.

В российскую Госдуму внесен проект закона об ответе на американские санкции против нескольких десятков бизнеменов, чиновников и госменеджеров. Депутаты хотят ограничить ввоз американских лекарств, сигарет и алкоголя и прекратить поставки в США ракетных двигателей, произведенных на российских заводах, информирует svodka.net.

Как заявил в пятницу первый вице-спикер Думы Иван Мельников, в законопроекте предлагается также остановить международное сотрудничество в атомной отрасли и авиастроении, при этом речь идет не только о США, но и об «иных иностранных государствах»: как тех, кто поддерживает санкции США против российских «олигархов», так и тех, кто поддерживает позицию Вашингтона по Сирии.

Чем Дума хочет ответить Америке:

ИМПОРТ: под запрет либо ограничение могут попасть

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закупки программного обеспечения и IT-оборудования из США и других стран в государственных, муниципальных учреждениях и некоторых организациях

лекарства, кроме тех, аналоги которых не производятся в России

американские табачные изделия и алкоголь

сельскохозяйственная продукция и продовольствие, страной происхождения которых являются США «и поддерживающие позицию Вашингтона страны»

редкоземельные металлы, сырье

Депутаты хотят ограничить право работы граждан США на территории России и запретить иностранным компаниям участвовать в приватизации, ограничить им право оказания консалтинговых, аудиторских и юридических услуг.

ЭКСПОРТ: планируется прекратить поставки в США

урана (и вообще остановить сотрудничество в атомной отрасли)

ракетных двигателей, произведенных российскими компаниями

комплектующие для авиалайнеров.

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Не ясно, что конкретно имеется в виду под прекращением сотрудничества в авиастроении — только запрет экспорта металлов и произведенных в России деталей для таких корпораций, как Boeing, или также запрет на покупку авиалайнеров российскими авиаперевозчиками.

Законопроект внесен председателем Думы и лидерами всех фракций. Ранее подобные законы об экономических мерах парламенту предлагало правительство России. В антиамериканском законопроекте (как его назвали в Думе) правительству предоставляется право прибавлять в санкционный список любые товары, произведенные в США.

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