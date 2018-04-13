Адвокат внефракционного нардепа Надежды Савченко Дмитрий Бугай пояснил, что его подзащитная сделала заявления на случай, если в ее отношении будет применена процедура принудительного кормления. Савченко объявила голодовку в день ареста, 23 марта Фото: ЕРА "Хочу передать заявление Надежды Савченко. В случае, если в отношении нее будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать ее исключительно как пытки над собой, унижение чести и достоинства", – сказал он. Адвокат добавил, что Савченко похудела, ее каждый день осматривают врачи. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.10 апреля следователь Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере, что нардеп выразила пожелание посетить больницу. "Но я не понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила сестра депутата. 11 апреля, после встречи с Надеждой Савченко, Вера подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить больницу. Вчера она была в клинике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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