|
Надежда Савченко расценит принудительное кормление как пытки и унижения - адвокат
|
13.04.2018 12:23
|
Адвокат внефракционного нардепа Надежды Савченко Дмитрий Бугай
пояснил, что его подзащитная сделала заявления на случай, если в ее
отношении будет применена процедура принудительного кормления.
Савченко объявила голодовку в день ареста, 23 марта Фото: ЕРА "Хочу
передать заявление Надежды Савченко. В случае, если в отношении нее
будет применена процедура принудительного кормления, она будет
расценивать ее исключительно как пытки над собой, унижение чести и
достоинства", – сказал он. Адвокат добавил, что Савченко
похудела, ее каждый день осматривают врачи. 22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие
на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал
нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она
объявила голодовку. 31 марта Вера Савченко сообщила, что
у депутата появилась кровавая рвота.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор
Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.10
апреля следователь Надежды Савченко сообщил ее сестре Вере,
что нардеп выразила пожелание посетить больницу. "Но я не
понимаю, что происходит, это не похоже на Надю", – заявила
сестра депутата. 11 апреля, после встречи с Надеждой Савченко,
Вера подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось,
у нее проблемы с желудком и она сама выразила желание посетить
больницу. Вчера она была в клинике.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира