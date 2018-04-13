|Евросоюз вернул своего посла в Россию
|13.04.2018 12:24
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Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, отозваный в связи с отравлением Сергея Скрипаля, вернулся в Москву. Об этом сообщает со ссылкой на Тwitter официального представительства ЕС в России.
"В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию после завершения консультаций в Брюсселе", - говорится сообщении.
Как сообщает 3 марта СМИ сообщили, что лидеры стран-членов
Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили
отозвать посла в России Маркуса Эдерером.
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