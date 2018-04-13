Посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, отозваный в связи с отравлением Сергея Скрипаля, вернулся в Москву. Об этом сообщает со ссылкой на Тwitter официального представительства ЕС в России.

"В ответ на многочисленные запросы мы информируем, что Глава Представительства ЕС в России, посол Маркус Эдерер вернулся в Россию после завершения консультаций в Брюсселе", - говорится сообщении.

Как сообщает 3 марта СМИ сообщили, что лидеры стран-членов Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили отозвать посла в России Маркуса Эдерером.



Посол ЕС в России прибыл в Брюссель для консультаций 24-25 марта.

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