Как сообщает "Медуза", по состоянию на вечер 24 октября акции компании на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи упали на 20%.

По состоянию на 23:00 по киевскому времени акции Twitter торговались по 30,8 доллара за бумагу, тогда как предыдущие торги закрылись на отметке 38,8 доллара.

24 октября компания опубликовала отчет о финансовых результатах за третий квартал 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль упала с 789 до 37 миллионов долларов, а выручка выросла с 758 до 824 миллионов.

При этом аналитики ожидали увидеть выручку на уровне 876 миллионов.

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