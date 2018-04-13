Орехи, сырые или жареные, очень полезны для организма человека, констатирует со ссылкой на и .

Если некоторые из его лечебных свойств известны с древних времен, другие проявились только в последние годы после тщательных лабораторных исследований.

Ореховая кожура обладает противовоспалительными, противогрибковыми, бактерицидными, дезинфицирующими средствами.

Это природный антисептик для желудочно-кишечного тракта, очиститель почек, заживляющее, смягчающее и успокаивающее средство для щитовидной железы.

Чай из ореховой кожуры полезен людям с авитаминозом, помогает очистить сосуды.

Кроме этих, она обладает такими свойствами:

улучшает функции печени и кишечного тракта;

лечит недержание мочи (жареный мускатный орех, ореховое масло);

лечит стафилококковые, сифилитические или микозные инфекции.

Люди, страдающие от нехватки кальция в организме, должны есть орехи почаще!

Универсальное лекарственное средство.

Заполните банку нарезанной зеленой кожурой грецких орехов. Добавьте яблочный уксус, дайте пропитаться в течение трех недель. Используйте локально.

Средство для очистки крови.

Измельчите зеленую кожуру из 15 грецких орехов, положите их в банку и залейте 500 мл чистого спирта. Она должна постоять в течение 75-80 дней.

Употребляйте одну чайную ложку средства по утрам натощак, чтобы очистить кровеносные сосуды.

Средство от кашля.

Измельчите кожуру грецких орехов, добавьте четыре столовые ложки лимонного сока и варите на маленьком огне в течение 15 минут, добавив два стакана воды. Слейте готовый сок и добавьте ложку меда.

Употребляйте одну ложку этого средства три раза в день в течение одной недели или пока кашель не исчезнет.

Чай из зеленой ореховой кожуры спасает от язвы и других проблем с желудком.

Измельчите кожуру, залейте ее горячей водой и оставьте настоятся на час. Можете добавить немного меда.

Усталость, слабый иммунитет.

овьте сироп из двух ингредиентов: нарезанной кожуры (или даже целых молодых орехов) и одного литра воды, которые поварите десять минут. Можете добавить гвоздику. Слейте сироп и добавьте 500г меда.

Храните в темных бутылках при низкой температуре. Употребляйте по одной чайной ложке сиропа три раза в день.

Ну и напоследок:

Буквально несколько грецких орешков могут спасти вас от головной боли! Это дешевое, но эффективное средство.

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