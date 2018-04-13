|Вот почему нельзя выбрасывать кожуру грецких орехов
|13.04.2018 12:28
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Орехи, сырые или жареные, очень полезны для организма человека, констатирует со ссылкой на и .
Если некоторые из его лечебных свойств известны с древних времен, другие проявились только в последние годы после тщательных лабораторных исследований.
Ореховая кожура обладает противовоспалительными, противогрибковыми, бактерицидными, дезинфицирующими средствами.
Это природный антисептик для желудочно-кишечного тракта, очиститель почек, заживляющее, смягчающее и успокаивающее средство для щитовидной железы.
Чай из ореховой кожуры полезен людям с авитаминозом, помогает очистить сосуды.
Кроме этих, она обладает такими свойствами:
Люди, страдающие от нехватки кальция в организме, должны есть орехи почаще!
Универсальное лекарственное средство.
Заполните банку нарезанной зеленой кожурой грецких орехов. Добавьте яблочный уксус, дайте пропитаться в течение трех недель. Используйте локально.
Средство для очистки крови.
Измельчите зеленую кожуру из 15 грецких орехов, положите их в банку и залейте 500 мл чистого спирта. Она должна постоять в течение 75-80 дней.
Употребляйте одну чайную ложку средства по утрам натощак, чтобы очистить кровеносные сосуды.
Средство от кашля.
Измельчите кожуру грецких орехов, добавьте четыре столовые ложки лимонного сока и варите на маленьком огне в течение 15 минут, добавив два стакана воды. Слейте готовый сок и добавьте ложку меда.
Употребляйте одну ложку этого средства три раза в день в течение одной недели или пока кашель не исчезнет.
Чай из зеленой ореховой кожуры спасает от язвы и других проблем с желудком.
Измельчите кожуру, залейте ее горячей водой и оставьте настоятся на час. Можете добавить немного меда.
Усталость, слабый иммунитет.
овьте сироп из двух ингредиентов: нарезанной кожуры (или даже целых молодых орехов) и одного литра воды, которые поварите десять минут. Можете добавить гвоздику. Слейте сироп и добавьте 500г меда.
Храните в темных бутылках при низкой температуре. Употребляйте по одной чайной ложке сиропа три раза в день.
Ну и напоследок:
Буквально несколько грецких орешков могут спасти вас от головной боли! Это дешевое, но эффективное средство.