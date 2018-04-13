Это произошло при проведении ночных испытательных полетов

В акватории Балтийского моря потерпел крушение вертолет, на борту которого находились два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, информирует svodka.net.

По словам собеседника агентства, найдено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.

«В Калининградской области произошло крушение вертолета… в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа», — сказал источник.

Источник «Интерфакса» сообщил, что потерпел крушение военный вертолет Ка-29.

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«Связь с вертолетом Ка-29, предположительно принадлежавшего Минобороны, пропала накануне вечером. Сегодня в акватории Балтийского моря обнаружено тело одного из двух пилотов», — сказал собеседник «Интерфакса» в международных службах морского поиска и спасения.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах отмечает, что военный вертолет Ка-29 пропал в районе Балтийского моря, с вертолетом утеряна связь.

Позже в пресс-службе Балтийского флота подтвердили крушение вертолета Ка-29, он разбился 12 апреля при проведении ночных испытательных полетов. Два летчика-испытателя погибли, передает «Интерфакс».

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